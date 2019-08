FOTO’S: Overal knuffelbeertjes in straatbeeld als eerbetoon: “Bjorg leek de knuffelbeer van velen” Joeri Seymortier

07 augustus 2019

15u20 34 Aalter Overal in Aalter en Knesselare duiken knuffelbeertjes op in het straatbeeld. Bewoners zetten ze op hun vensterbank of in de tuin, als eerbetoon aan de overleden renner Bjorg Lambrecht.

Angelique Bo plaatste een oproep op Facebook om zoveel mogelijk knuffelbeertjes buiten te zetten, met een briefje rond de hals waar ‘RIP Bjorg Lambrecht’ op staat. De oproep werd massaal gedeeld, en krijgt ook effectief opvolging in het straatbeeld. “Ik ben onder de indruk van dit overlijden”, zegt Angelique Bo. “Ik ben ook trots op ons warm dorp waar de sterke samenhorigheid groot blijkt. Bjorg leek de knuffelbeer van velen. Daarom zet ik tot en met het afscheid een knuffelbeertje aan mijn voordeur. Het kan ook aan de brievenbus, in de tuin of op de vensterbank. Uit respect en trots. En als blijk van steun aan iedereen die deze jonge mens lief had. Laat ons samen wat liefde tonen, en doe hetzelfde. Het maakt mijn knuffel minder eenzaam.”