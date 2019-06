Formatieteam The Victors uit Ursel kleurt al 15 jaar de lucht met spektakel Joeri Seymortier

28 juni 2019

09u43 0 Aalter Het formatieteam The Victors van Vliegclub Ursel bestaat 15 jaar, en viert dat op zaterdag 29 juni op het vliegveld van Ursel.

Het formatieteam vliegt in groep door de lucht en zorgt zo voor indrukwekkende figuren. “Eigenlijk zijn we toevallig ontstaan”, doet Emmanuel De Craene het verhaal. “Op een mooie dag in maart 2004 kwamen Frankie Deck, Luc De Smet en ikzelf elk terug van een individuele navigatievlucht. We riepen gelijktijdig ‘Ursel Radio’ op om te landen. In plaats van eerst naar het vliegveld te vliegen, coördineerden we onderling om eens een ‘join up’ te proberen. Een uitdaging was geboren. Nadien zijn we ons echt gaan toeleggen op mooie formaties met minimum vier vliegtuigen.”

Momenteel zijn er zes piloten: Emmanuel ‘Manu’ De Craene uit Aalter, Luc De Smet uit Maldegem, Rick De Smet uit Maldegem, Steven Taildeman uit Maldegem, Freek Van Hyfte uit Hoegaarden en Bram Joly uit Kanegem. Alle piloten zijn lid van Vliegclub Ursel. “Ondertussen kunnen we al een mooie reeks van bijna 200 displays voorleggen”, zegt Manu. “We hebben al op heel wat evenementen in eigen land gevlogen, en ook op buitenlandse airshows zoals in Slovakije, Nederland, Finland, Polen en deze zomer voor het eerst in Frankrijk.”

Het 15-jarig bestaan wordt gevierd op 29 juni vanaf 14 uur op het vliegveld van Ursel, bij Vliegclub Ursel. Er is een tentoonstelling over de voorbije 15 jaar, kinderanimatie, een uitgebreide demonstratie en een receptie. Info: www.thevictors.be.