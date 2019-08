Flowerpower in Aalter: stevig feestje op ‘Woodstock 50’ Joeri Seymortier

16 augustus 2019

09u48 0 Aalter Aalter heeft donderdag de vijftigste verjaardag van het legendarische muziekfestival Woodstock uitbundig gevierd.

Jo Van Nevel en Wilfried Brits deden het festival in mini-versie nog eens over, exact 50 jaar na datum. In De Schuur in de Stationsstraat waren er optredens van onder andere Woodstock Legends. Pascale Michiels en Filip Bollaert deden de hits uit 1969 moeiteloos herleven. DJ Flor Ongena zorgde tussen de optredens door voor muziekpareltjes.

Heel wat bezoekers hadden zich uitgedost in de stijl van Woodstock en flowerpower. “We herbeleven hier onze jeugdjaren. Dat was de tijd dat muziek nog echt muziek was”, klonk het op het festivalterrein.