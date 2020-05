Fitness blijft gesloten? Okinawa gooit zich op buitenlessen Joeri Seymortier

26 mei 2020

09u30 4 Aalter De fitnesszaken blijven nog altijd dicht door de coronamaatregelen. Okinawa in Aalter zocht een alternatief en is gestart met buitenlessen.

Binnen op de loopband staan, of zweten op de roeimachine, kan nog altijd niet. Maar Okinawa in de Bierweg in Aalter laat haar leden toch opnieuw bewegen. “Gelukkig hebben wij naast onze fitnesszaak ook een mooie buitensportruimte”, zegt Jo Van Nevel. “Regelmatig en gecontroleerd sporten is echt noodzakelijk om ons immuunsysteem te versterken. We zijn dan ook blij dat we onze klanten nu weer buiten kunnen ontvangen. Natuurlijk onder strikte maatregelen, en altijd met genoeg afstand. Op dit moment geven wij al zowat veertig uur per week groepslessen, outdoor in ons buitensportpark. We hopen dat de fitness snel weer helemaal open mag, maar ook nu kan je bij ons al weer gezond bewegen.”