Film over Poolse bevrijding vrijdagavond in auditorium Aalter Joeri Seymortier

15 juli 2019

10u24 10 Aalter Op vrijdag 19 juli wordt in het auditorium van het gemeentehuis in Aalter de film ‘Vechten voor anderen, Sterven voor Polen’ geprogrammeerd.

Momenteel loopt in het gemeentehuis de expo Gepantserde Vleugels, rond de 75ste verjaardag van de bevrijding door de Polen. In de film die vrijdagavond getoond wordt, vertellen tien Poolse veteranen hun verhaal over hoe ze aan de zijde van de geallieerde troepen meehielpen om Europa te bevrijden.

De film start vrijdag om 20 uur. Tickets moeten niet op voorhand besteld worden, en de toegang is gratis. De tentoonstelling ‘Gepantserde Vleugels’ kan vrijdagavond ook bezocht worden.

De expo Gepantserde Vleugels loopt voor de rest nog door tot en met zaterdag 27 juli, op de eerste verdieping van het gemeentehuis van Aalter. Open van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 12 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. In de namiddag open op dinsdag van 16 tot 19 uur en op woensdag van 13.30 tot 17 uur. Gesloten op donderdag 11 juli. Gratis toegang.

Info: www.aalter.be/bevrijding.