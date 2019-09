Filip Roets nieuwe technisch directeur Emmaüs secundair Joeri Seymortier

02 september 2019

10u12 0 Aalter De secundaire afdeling van Emmaüs Aalter start het nieuwe schooljaar met een vernieuwd directieteam.

Nieuwkomer is Filip Roets, die nu technisch directeur wordt van Emmaüs secundair. Het directieteam bestaat nu opnieuw uit vier leden. Dimitri Plas is algemeen directeur, Katrien De Wit is directeur Organisatie en Kwaliteit, en Birger Quintyn is pedagogisch directeur.

Filip Roets is geen nieuw gezicht op school, en werkt er al zowat twintig jaar. Hij was leerkracht van technische vakken. Hij is een rasechte Aalternaar, maar woont nu in Knokke.