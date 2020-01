Fileleed op N44 Aalter-Brug duurt normaal nog tot 14 januari Joeri Seymortier

09 januari 2020

11u53 0 Aalter Werken op de Knokkeweg (N44) in Aalter zorgen al enkele dagen voor lange files. De werken duren normaal nog tot dinsdag 14 januari.

Op sociale media is er heel wat te doen om de ellenlange files ter hoogte van de brug over het kanaal, op de N44 in Aalter. Tijdens de spitsuren groeit de file aan tot voorbij de opslagplaats van Stevens Meubelen in Knesselare. Het is op elk uur van de dag al gauw meer dan twintig minuten aanschuiven voor het verkeer dat vanuit Maldegem en Knesselare naar Aalter rijdt. Tijdens de spits wordt melding gemaakt van meer dan dertig minuten aanschuiven.

Het is de firma Hardo die in opdracht van Fluvius nutswerken uitvoert op de N44 en in de Groendreef. Volgens de aannemer kan de hinder duren tot dinsdag 14 januari. Zo lang is het beter om de N44 te vermijden als je er niet echt moet zijn. Heel wat mensen op sociale media roepen ook op om het systeem van ritsen correct toe te passen. Dat wil zeggen dat je op de afgesloten rijstrook moet doorrijden tot aan de signalisatie, en dan pas moet inschuiven.