Fietssuggestiestroken in vernieuwde Bellemstraat: gedaan met parkeren op rijweg Joeri Seymortier

30 augustus 2019

11u42 0 Aalter Er zijn fietssuggestiestroken geschilderd op het vernieuwde stuk Bellemstraat, dichtst bij het centrum van Aalter.

De weg in de Bellemstraat in Aalter is al een tijdje vernieuwd. Er zijn enkele parkeerplaatsen voorzien, maar de voorbije maanden parkeerden heel wat mensen hun wagen gewoon op de rijweg. Nu zijn er fietssuggestiestroken geschilderd, zodat parkeren op de rijweg niet meer kan. Wie op de fietsstrook staat, riskeert een fikse boete. “Dit werd tijd”, klinkt het in de buurt. “De Bellemstraat is hier nu wel eenrichtingsverkeer, maar doordat iedereen zomaar op straat parkeerde, bleef het hier gevaarlijk fietsen. Hopelijk hebben de chauffeurs nu wat meer stijl, en wordt geparkeerd op de plaatsen die daarvoor voorzien zijn.”