Fietser in levensgevaar na zware val in Aalter Wouter Spillebeen

23 mei 2020

16u14 2 Aalter Een fietser is deze middag in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis na een zware val in Nieuwendam in Aalter. De fietser was met een groep aan het rijden toen hij tijdens een inhaalmanoeuvre over een put in de weg viel.

De fietser, een 55-jarige man, was met een groep fietsers aan het rijden toen de groep rond 13 uur deze middag in Nieuwendam een landbouwvoertuig wilde kruisen. Maar tijdens het kruisen bleef de fietser hangen in een put in de weg en kwam hij lelijk ten val. “Hij is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis”, klinkt het bij de politiezone Aalter. “Een aanrijding tussen de fietsers en het landbouwvoertuig is voor alle duidelijkheid niet gebeurd.”