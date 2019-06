Fietsbrug over kanaal? “Komt er over enkele jaren zeker aan” Joeri Seymortier

01 juni 2019

12u36 3 Aalter Groen Aalter blijft aandringen op de aanleg van een veilige fietsverbinding over het kanaal in Aalter.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe brug over het kanaal, die uitkomt zowat ter hoogte van het groencomposteringspark. Maar daar zullen enkel wagens en vrachtwagens over mogen. Groen Aalter blijft aandringen op een veilige fietsverbinding. “Zo’n fietsverbinding over het water is nodig, zeker voor de vele fietsers die dagelijks van Knesselare en Ursel naar het station van Aalter fietsen”, zegt raadslid Ann De Poorter van Groen.

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) zegt dat die fietsbrug er effectief komt. “Ze staat in ons mobiliteitsplan en is daadwerkelijk gepland”, zegt Patrick Hoste. “Het is veiliger om de fietsers te scheiden van het drukke vrachtverkeer. De Waterweg is de belangrijkste partij in dit dossier, en financiert de helft van de fietsersbrug.”