Fien Lammertyn (39) fietst als eerste Belgische vrouw virtueel

de Mount Everest op Joeri Seymortier

12 april 2020

13u47 17 Aalter Fien Lammertyn is er in haar woonkamer in geslaagd om virtueel de Mount Everest te beklimmen. Ze zat daarvoor bijna 16 uur op haar stationaire fiets.

Fien Lammertyn is de ex van meervoudig wereldkampioen fietstrial Kenny Belaey uit Aalter, en ook bij haar loopt sport door de aderen. “Nu we toch allemaal massaal in ons kot moeten blijven, heb ik mij aan de zogenaamde Everesting Challenge gewaagd”, vertelt Fien. “Ik zat exact 15 uur en 46 minuten op mijn stationaire fiets, reed 268 kilometer en heb 10.738 hoogtemeters geklommen. Het plan was om aan 11.000 te geraken, maar toen liet de technologie mij in de steek. De Mount Everest is goed voor 8.848 hoogtemeters, dus ik heb die berg virtueel beklommen.”

“Het was een geweldige ervaring. Ook al was het op sommige momenten echt zwaar, ik heb er toch enorm van genotené, zegt Fien. “Ik blijk de eerste Belgische vrouw te zijn die zich aan de Everesting Challenge op rollen waagde, en die met succes afrondde. Tussendoor mag je af en toe eens tien minuten van de fiets om iets te eten om even naar het toilet te gaan.”

Voorlopig hebben volgens de Everesting-website wereldwijd nog maar 572 personen de virtuele uitdaging tot een goed einde weten te brengen.