Feesteditie rommelmarkt Poeke op 20 juni? “Voorlopig nog niets afgelast” Joeri Seymortier

02 april 2020

10u52 3 Aalter Het dorp Poeke bij Aalter zou op 20 juni de jubileumeditie vieren naar aanleiding van de twintigste verjaardag. Voorlopig is niets afgelast.

Of de rommelmarkt op 20 juni kan gehouden worden is momenteel koffiedik kijken, maar het evenement nu al schrappen, willen de organisatoren nog niet doen. “Het is onze 20ste rommelmarkt, dus dat zou een groot feest moeten worden”, zegt Geert De Clercq. “We krijgen ondertussen heel wat vragen binnen van mensen die willen weten of de rommelmarkt zal kunnen doorgaan. Wij wachten voorlopig af wat de overheid beslist. Als een rommelmarkt mag georganiseerd worden, zullen wij dat ook doen.”

Info bij Geert De Clercq op 0479/42.23.78.