Feelgoodwines opent pop-up speciaalzaak voor wijnliefhebbers in Aalter: “Van toegankelijke rosé tot speciallekes” Joeri Seymortier

24 juli 2020

10u55 0 Aalter Arne Hermans opent op zaterdag 25 juli een pop-up speciaalzaak voor wijnliefhebbers. Feelgoodwines vind je in de Lostraat in Aalter.

Feelgoodwines is al sinds 2017 een wijnwebshop, en opent nu een echte winkel. Dat gebeurt in het pand in het shoppingcenter in de Lostraat in Aalter, waar vroeger schoenenzaak Bristol zat. “We verkopen al drie jaar wijnen via het internet, en nu is de tijd rijp om het enkele maanden te proberen met een echte pop-up”, zegt Arne Hermans. “Mensen blijven deze vakantie meer thuis, en genieten in de tuin graag van een lekker wijntje. Perfecte timing, dus. We liggen op een doorgangsweg tussen de E40 en het centrum van Aalter, met gratis parking voor de deur. Bij ons vind je een breed gamma, van de toegankelijke rosé en cava tot speciaalwijnen en zelfs flessen van 15 liter. Op de openingsdag krijgen alle klanten vanaf 30 euro aankoop een gratis fles rosé.”

De pop-up van Feelgoodwines is al zeker open tot half september. Wanneer het een succes blijkt, kan een verlenging volgen. Open van woensdag tot zaterdag. Op woensdag en donderdag van 14 tot 18 uur, en op vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 18 uur.