Fee uit The Voice zingt voor Warmste Week in jeugdcentrum Kadans Joeri Seymortier

29 november 2019

12u45 4 Aalter Jeugdcentrum Kadans in Aalter doet op zaterdag 30 november zijn duit in het zakje voor de Warmste Week, en zet onder andere Fee uit The Voice op het podium.

Kadans gaat zaterdag voor een muziekavond. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar project Kamutamba in Zambia. Dat is een vzw die in samenwerking met het Sint Theresa’s Mission Hospital centen inzamelt voor de werking van het ziekenhuis.

Onder andere Fee Loobuyck uit Knesselare, enkele maanden geleden nog finaliste van The Voice van Vlaanderen, komt op zaterdag 30 november het beste van zichzelf geven in Kadans. HAWER en Sensi-P, twee jonge talenten vervolledigen de affiche van de benefietavond. Afsluiten gebeurt dan met een winterse afterparty.

Het eerste optreden start om 20.30 uur. Kaarten kosten 5 euro.