Fashion For Cycling is opnieuw beste online bike shop Anthony Statius

19 januari 2020

10u24 0 Aalter Fashion For Cycling Aalter heeft opnieuw de titel Online Bike Shop van het Jaar gewonnen tijdens de Vellofollies in Kortrijk. Daar organiseerde Becycled.be voor de tweede keer de Bebike Awards.

Op vrijdag 17 januari werden op Velofollies in Kortrijk voor de tweede keer de BeBike Awards uitgereikt. Deze awarduitreiking is een organisatie van Becycled.be, de online marktplaats voor alle fietsen en toebehoren, waar je rechtstreeks van bij de lokale fietsenwinkel of een particulier kan kopen en verkopen. Ieder jaar gaat men op zoek naar de beste fietsenwinkel, bike service center, online bike shop en de bike start-up van het jaar in België.

“Voor het tweede jaar op rij wist het Aalterse Fashion For Cycling van Cindy Van Eyck de jury te overtuigen in deze categorie, een moeilijke categorie in België”, zegt Sam Vynckier van Becycled.be. “Er wordt nog steeds te weinig ingezet op een sterk online verhaal in ons land, maar deze onderneming weet een interessant offline verhaal te combineren met een sterke online aanwezigheid. Inzetten als winkel op digitaal loont vaak en Fashion For Cycling is daar het levende bewijs van. Zij specialiseren zich fietskleding en -accessoires is en zorgen dat zij hierin dan ook uitblinken.”