Fan van Star Wars? Dan moet je zaterdag in Aalter zijn: “Een virus in je bloed dat nooit verdwijnt” Joeri Seymortier

20 juni 2019

09u00 0 Aalter Fans van Star Wars hebben op zaterdag 22 juni afspraak in Aalter. De online community ‘Vintage Star Wars Belgium’ organiseert een eerste bijeenkomst.

Tom Boute (42) uit Zomergem bij Lievegem is de man achter de organisatie, en trekt zaterdag naar het zaaltje van Stat68 in de Stationsstraat in Aalter. De online community is voor Star Wars-verzamelaars de plaats om hun verzamelstukken te tonen en verhandelen. “Online hebben we een sterke band, maar het is ook eens het moment om elkaar eens echt te ontmoeten”, zegt Tom. “Voor verzamelaars zijn de grote evenementen niet altijd interessant meer. Wij zijn klein, laagdrempelig, nobel, en richten ons op de specialisten-verzamelaars. Dealers bieden zaterdag unieke verzamelitems aan. De bekende Belgische Star Wars fanclub TeeKay-421 en professioneel verklede personages van ‘The Belgian Garrison of the 501st legion’ zijn aanwezig voor een meet&greet.”

De beurs is er zaterdag voor jong en oud. “Ik ben er momenteel 42. Neen, die voorliefde voor Star Wars gaat echt niet over”, zegt Tom. “Een grote groep van verzamelaars is van mijn generatie. Maar dankzij de nieuwe films blijven er maar nieuwe verzamelaars bij komen. In onze groep zijn er fans van 18 tot 71 jaar. Star Wars is een virus in je bloed, en dat verdwijnt gewoon nooit.”

De samenkomst van de fans vindt plaats op 22 juni van 10 tot 18 uur in Stat68, Stationsstraat 68 in Aalter. Tickets: 2 euro. Info: www.vintagestarwars.be. Meer info op ‘Vintage Star Wars Belgium’ op Facebook.