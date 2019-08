Extra parking voor uitvaart Bjorg Lambrecht Joeri Seymortier

10 augustus 2019

11u37 0 Aalter De gemeente Aalter voorziet op dinsdag 13 augustus extra parkeerplaatsen voor de uitvaart van renner Bjorg Lambrecht.

De begrafenis van Lambrecht vindt dinsdag plaats om 11 uur in de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare. Het centrum wordt volledig verkeersvrij gemaakt van 8 tot 17 uur. Er werd al aangekondigd dat er een grote tijdelijke parking gemaakt wordt in de Kerkstraat op de weide naast het Hemelrijkpark. Die ligt op ongeveer 300 meter van het dorpsplein. “Er komt nu ook een bijkomende parkeerplaats en een fietsenparking in de Sportstraat”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “De politiediensten zullen het verkeer ter plaatse begeleiden.”

Doorgaand verkeer uit de richting van Beernem volgt de omleiding via de Overleiestraat, Hoekestraat, Aalterseweg, Urselseweg en Knokkebaan (N44). Komende van Aalter wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Oude Brugseweg, Geuzestraat, Prinsengoeddreef en Kloosterstraat.