Exact 15 jaar na dood André Hazes: Sergio zingt Hazes op Aalter Kermis Joeri Seymortier

20 augustus 2019

17u15 3 Aalter Sergio komt in de kermisweek van eind september twee keer naar Aalter, voor kroegconcerten met liedjes van de oude André Hazes.

De vzw Epicuro organiseert de concerten op maandag 23 en dinsdag 24 september in ’t Brouwershuys op de Markt van Aalter. De data zijn niet toevallig gekozen. “Toen bleek dat komende 23 september het precies 15 jaar geleden zal zijn dat André Hazes overleed, ging er bij mij een belletje rinkelen om hier met Aalter Kermis iets mee te doen”, zegt Johan Wyckstandt. “Wie kan beter Hazes-liedjes brengen dan Sergio? Ik zocht een gezellige bruine kroeg, en ben zo al snel in ’t Brouwershuys beland. De opbrengst gaat naar het goede doel: de vzw Aalternatief en de vzw Boven de Wolken.”

Tickets kosten 20 euro en zijn vanaf nu te koop. Vip-tickets met receptie kosten 50 euro. Vrijdag en zaterdag wordt een voorverkoopdag georganiseerd in de Zwaaikomhoeve in Aalter. Vanaf eind deze maand zijn de tickets te koop in ’t Brouwerhuys. Bestellen kan ook op johan.wyckstandt@telenet.be.