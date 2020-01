Europees parlementslid Petra De Sutter komt nieuwjaren bij Groen Aalter Joeri Seymortier

09 januari 2020

10u16 0 Aalter Groen Aalter houdt op zondag 12 januari haar nieuwjaarsreceptie, met enkele politieke gasten.

Europees parlementslid Petra De Sutter komt langs, en ook Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege uit Aalter doet de plannen van 2020 uit de doeken. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zondag 12 januari om 11 uur in De Litanie op De Plaats in Knesselare. Iedereen is welkom voor een paar gratis drankjes.

Info: www.groenaalter.be.