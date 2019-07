Etalage ARKS Architecten wordt exporuimte Joeri Seymortier

31 juli 2019

De etalage van ARKS Architecten is omgebouwd tot een kleine exporuimte. Fotografen stellen er tentoon.

“Over de integratie van kunst in de architectuur zijn al talloze studies verschenen”, zegt Rudy Slabbinck van ARKS Architecten. “Het is ieders overtuiging dat kunstenaars een betere kans verdienen. Kunst hoort niet alleen thuis in de woonkamer of in musea, maar ook op de werkplek. Kunst zet immers aan tot denken, geeft inspiratie, en komt de werksfeer ten goede. Wij willen daarom in onze atelieretalage een podium geven aan kunstschilders, fotografen, beeldhouwers en dichters. We hopen hiermee een flinke stap te zetten in de re-integratie van kunst in de architectuur. Voor de eerste editie richten fotografen Barbara Seminck en Guido De Muynck hun focus op architectuur als decorum, architectuur als kunstdrager en vergane glorie.”