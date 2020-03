Erfgoed Aalter: na één jaar al 658 abonnementen Joeri Seymortier

24 maart 2020

17u37 0 Aalter Erfgoed Aalter blikt tevreden terug op het eerste werkingsjaar, en kan afkloppen op maar liefst 658 abonnementen.

Na 41 jaar werking transformeerde de Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete Aalter tot een nieuwe erfgoedvereniging: Erfgoed Aalter. Zo wordt het verleden, de geschiedenis en het erfgoed van de fusiegemeente Aalter en haar acht woonkernen levendig gehouden. Vier keer per jaar komt er een tijdschrift van 36 pagina’s. “We kunnen rekenen op een twintigtal medewerkers, naast een aantal gastschrijvers”, zeggen Erik Wille en Patriek Vanlaere. “We proberen dat in elke publicatie ook elke deelgemeente aan bod komt. We hebben onze start niet gemist. Het beste bewijs hiervan is een verdubbeling van het aantal abonnees. Het ledenbestand 2019 klokte af op 658 abonnementen. Maar in een gemeente van 30.000 inwoners kan dat nog beter. Abonneren op het tijdschrift kan nog altijd.”

Je betaalt 15 euro voor een jaar, en dus vier nummers. Alle info op erfgoed.aalter@gmail.com.