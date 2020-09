Ereschepen Walter Vermeire (89) is trots op dubbel viergeslacht Joeri Seymortier

14u07 4 Aalter Ereschepen Walter Vermeire (89) uit Aalter is de trotse stamvader geworden van een dubbel viergeslacht.

Walter Vermeire, in de tijd van ereburgemeester Jan De Crem jarenlang schepen in de gemeente Aalter, is voor de tweede keer overgrootvader geworden, en vormt zo een dubbel viergeslacht.

Miel is de jongste telg uit de familie Walter Vermeire. Hij werd geboren op 10 juni 2020 en nu de coronamaatregelen iets versoepeld zijn, was het tijd voor een familiefoto. Ook Leon Vermeire, geboren op 15 juni 2017 als eerste viergeslacht, staat mee op de foto, samen met papa Willem (32) en grootvader Wim Vermeire (60). “Voor mij is het al de derde keer dat ik een viergeslacht mag voorstellen”, zegt Walter. “Ik had ook al een viergeslacht te vieren in 1988, samen met mijn vader René Vermeire, toen Willem geboren werd.”