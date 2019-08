Enkele weken eenrichtingsverkeer op baan tussen Aalter en Eeklo Joeri Seymortier

29 augustus 2019

15u34 7 Aalter Er zijn werken aan de gang in de Middelweg in Aalter-Brug, de drukke verbindingsbaan tussen Aalter en Eeklo.

De werken situeren zich op de Middelweg in Aalter-Brug, tussen de bandencentrale en de toegangsweg naar restaurant Woestijne. Verkeer kan enkel van Aalter in de richting van Eeklo. Wie van Eeklo komt, moet omrijden. Je doet dat best al in het dorp van Ursel, waar je rechtsaf gaat richting Knesselare, om dan op de N44 richting Aalter te rijden. Maar op dat kruispunt staat amper aangeduid dat het zo moet.

“Het gaat om werken van Elia”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) van Aalter. “Er worden nieuwe hoofdleidingen gelegd. Een belangrijk werk om er voor te zorgen dat Aalter in de toekomst geen grote stroomonderbrekingen heeft. De werken in de Urselweg en Middelweg zullen wellicht duren tot een eind in oktober. Later volgen ook nog ingrijpende werken in de buurt van het industriepark: onder andere in de Venecolaan, Leon Bekaertlaan en Brugstraat”, zegt waarnemend burgemeester Hoste nog.