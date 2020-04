En of we in ons kot blijven: E40 Aalter zondag om 11 uur (bijna) helemaal leeg Joeri Seymortier

05 april 2020

11u33 4 Aalter En of we ook vandaag massaal in ons kot blijven. Zondag om klokslag 11 uur stonden wij op de brug over de E40 in Aalter, en konden amper auto’s spotten.

De eerste zondag van de paasvakantie en volop zon met 20 graden. Normaal zou de E40 richting kust ter hoogte van Aalter één grote file zijn, maar nu was de snelweg zo goed als leeg. Door de coronamaatregelen blijven we allemaal thuis. Buiten de vrachtwagens die onder werkverkeer vallen, konden wij in tien minuten tijd welgeteld 23 wagens spotten. Dat is gemiddeld twee wagens per minuut.

In het centrum van Aalter reed de politie ondertussen constant rondjes, om de mensen te controleren. Borden van een bakker die iets te veel op de openbare weg stonden, werden aan de kant gezet. Een man die met zijn wagen naar de glasbollen op de Aard gereden was, mocht het tijdens het lossen ook uitleggen. In de gemeente van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is de wet letterlijk de wet.