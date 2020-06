En of het een leuke zomer wordt: straat afgezet voor gezellig terras op De Plaats in Knesselare Joeri Seymortier

26 juni 2020

10u32 0 Aalter Een deel van De Plaats in Knesselare is verkeersvrij gemaakt, en wordt deze zomer een gezellig terras van brasserie De Swaene.

De Markt van Aalter is al langer één groot terras, maar ook in Knesselare wordt het een gezellige zomer. Daar werd zelfs een straat afgezet om de horeca de kans te geven de terrassen uit te breiden. En dat zorgt meteen voor gezelligheid in het dorp. “Ook alle horecazaken van Knesselare hebben in het kader van het project TerrazzAalter de kans gekregen om een aanvraag in te dienen en hun terras gevoelig uit te breiden”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “De Swaene heeft dat gedaan, en daarvoor hebben we zelfs de straat afgezet. Doorgaand verkeer dat uit het Drieselken komt, moet de komende weken omrijden over het dorpsplein. Andere horecazaken in Knesselare hebben vaak zelf een mooi terras achteraan hun zaak. Zeker een bezoekje waard. Daardoor wordt het ook in Knesselare op heel wat plaatsen zeer gezellig deze zomer.”