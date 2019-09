En nu voor echt: doortocht door centrum Aalter open in beide richtingen Joeri Seymortier

02 september 2019

13u45 2 Aalter De doortocht door het centrum van Aalter is sinds maandagochtend open, in beide richtingen.

De werken in het centrum van Aalter zitten in hun laatste fase. De werken op de as van de Stationsstraat, Markt en Lostraat zijn klaar, en die doortocht is maandagochtend 2 september definitief opengesteld voor het verkeer. Dat nieuws werd al eerder gelanceerd, maar toen bleek enkel het plaatselijk verkeer door te mogen. Nu is (eindelijk) alles opengezet. “Je kan nu ook met de wagen vanuit de Stationsstraat, over de Markt naar de Lostraat en het Rond Punt rijden”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Ook omgekeerd is de doortocht nu open. Je kan dus van de Lostraat zo naar de Markt, en daar dan afslaan richting Bellemstraat.”

Verkeer dat vanuit de Stationsstraat richting Lostraat rijdt, mag vanaf nu op de Markt niet meer de Bellemstraat inslaan. Je mag daar enkel rechtdoor rijden. Ondertussen werkt de aannemer in het centrum van Aalter verder aan de laatste fase. De zone Brouwerijstraat tussen de Markt en de kinderwinkel Missy Muis ligt nu open. Die werken zullen tot oktober duren. De handelszaken in dat stuk straat zijn wel perfect te voet bereikbaar. Parkeren kan dan gemakkelijk op parking Aard.