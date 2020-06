En ja hoor: daar is de zon, daar zijn de volle terrassen op de Markt van Aalter Joeri Seymortier

10 juni 2020

11u22 0 Aalter Het was voorspeld en het is uitgekomen: bij de eerste straal zon zitten de terrassen op de Markt van Aalter opnieuw bomvol.

Aalter gaat voor het grootste terras van het Meetjesland, maar maandag bij de heropening van de horeca hield het gure weer de terrassen nog leeg. Woensdag is marktdag in Aalter, en dat zorgde in combinatie met een mooie lentezon meteen voor een complete ommezwaai. Tegen 11 uur was het al zoeken om op het grote terras nog een vrije stoel te vinden. “Er is niets veranderd. Wanneer de zon schijnt stroomt de Markt van Aalter nog altijd vol”, klinkt het.

Vanaf nu zijn zo goed als alle horecazaken op de Markt weer open. Je kan terrassen in Barz, Het Brouwershuys, ’t Koffieboontje, Chapiteau, De Genieter en aan De Brigde. Alleen visrestaurant Waves wacht nog even af, en houdt de deur tijdelijk nog gesloten.