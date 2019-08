Emmaüs bouwt klasje voor kinderen met autisme: “Midden onze school, om zo helemaal deel uit te maken van het schoolgebeuren” Joeri Seymortier

28 augustus 2019

15u30 0 Aalter De secundaire afdeling van Emmaüs Aalter start volgende week met een speciaal klasje, voor jongeren met autisme en gedragsstoornissen.

Maandag zullen een vijftal jongeren van 12 jaar in Emmaüs Aalter het eerste middelbaar starten, in een klasje dat speciaal voorzien is voor kinderen met een diagnose in het autisme-spectrum, of met moeilijke gedragspatronen. “Tot nu moesten die jongeren naar het buitengewoon onderwijs, maar wij vinden het belangrijk om die jongeren te integreren in onze school”, zegt algemeen directeur Dimitri Plas. “We starten nu met vijf leerlingen, en kunnen groeien tot zeven leerlingen omdat de klas kleinschalig moet blijven. De jongeren krijgen er exact dezelfde leerstof als hun leeftijdsgenoten, maar de aanpak is anders. In de kleine klas is er meer persoonlijke begeleiding mogelijk, zijn er stiltehoeken gebouwd en heeft iedereen bijvoorbeeld ook een eigen kastje, om voor de nodige structuur te zorgen. We richten die klas bewust in het midden van onze scholencampus in, omdat we het belangrijk vinden dat die jongeren helemaal geïntegreerd worden in onze ‘gewone’ school. Volgend schooljaar willen we verder bouwen, en het klasje dan in het eerste en tweede jaar van het secundair aanbieden.”

De 1.080 leerlingen van het Emmaüs secundair zullen maandag ook in vernieuwde sporthallen kunnen sporten. De twee sporthallen hebben allebei een nieuwe sportvloer. Het dak van de oudste sporthal werd helemaal vernieuwd en geïsoleerd. Het dak van de nieuwste sporthal volgt binnen enkele jaren. De werken hebben 400.000 euro gekost.