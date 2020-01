Emmaüs Aalter rouwt om overlijden ‘Meester Carlos’ Joeri Seymortier

28 januari 2020

17u11 30 Aalter Carlos De Latter (64) uit Waarschoot is overleden. Hij stond zijn hele leven voor de klas in Aalter, in Sint-Gerolf en Emmaüs.

Carlos De Latter wordt in Aalter door iedereen ‘Meester Carlos’ genoemd. Hij heeft zijn hele carrière in Aalter les gegeven, en stond voornamelijk voor de klas in het eerste leerjaar. Hij begon op het einde van de jaren zeventig in het toenmalige Sint-Gerolfinstituut, en maakte ook de fusie mee tot het Emmaüsinstituut. Op het einde was hij ook taakleerkracht. In juni 2015 ging Carlos De Latter met pensioen. Hij vierde zijn afscheid toen samen met meester Stefaan Wille, die ook altijd voor het eerste leerjaar gestaan had.

Carlos De Latter was de zoon van Raf De Latter en Alice Bonamie, en is nooit getrouwd. Hij overleed in het AZ Sint-Jan in Brugge, omringd door zijn familie. Het afscheid rond de asurne wordt genomen op zaterdag 1 februari, om 11 uur in de Sint-Ghislenuskerk van Waarschoot. Nadien volgt de asverstrooiing op de strooiweide in Waarschoot.