Elektriciteitskasten opsmukken of water op bouwwerven hergebruiken? Wat oppositie ook voorstelt: De Crem en co zeggen neen… Joeri Seymortier

04 juli 2020

12u59 0 Aalter Oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang hebben in Aalter nog maar eens geprobeerd een voorstel goedgekeurd te krijgen. Maar opnieuw werd dit door De Crem en co naar de vuilbak verwezen.

Pieter De Crem heeft in Aalter met zijn kartel tussen CD&V en N-VA een absolute meerderheid. En dat voel je ook in de gemeenteraad. Het is daar een ongeschreven regel dat voorstellen van de oppositie steevast afgekeurd worden. Vlaams Belang en Groen deden nog eens een poging, met het gekende resultaat.

Groen probeerde er een voorstel door te duwen om het hergebruik van water op bouwwerven verplicht te maken. Wanneer aannemers water oppompen uit de grond, zou dat dus niet zomaar meer mogen wegstromen in de riolen. Iets wat nu in veel gemeenten verplicht wordt, maar Aalter wrong zich in bochten om het voorstel toch niet te moeten goedkeuren.

Grijze kasten

Vlaams Belang probeerde het met een leuk voorstel om de elektriciteitskasten in het straatbeeld op te vrolijken. In heel wat gemeenten krijgen de grijze kasten leuke zelfklevers met bijvoorbeeld historische foto’s uit de gemeente. Ook dat werd niet goedgekeurd. “Elektriciteitskasten zijn net grijs, omdat ze niet zouden opvallen in het straatbeeld. Het is niet onze bedoeling om ze net wel te doen opvallen. We gaan dat dus niet doen”, antwoordde waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V).