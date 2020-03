EK-voetbaldorp komt weer op speelplaats Emmaüs: al drie afspraken in agenda Joeri Seymortier

08u28 0 Aalter Het EK-voetbaldorp in Aalter komt in juni opnieuw op de speelplaats van het Emmaüsinstituut in Aalter. Er staan al drie afspraken in de agenda.

Aalter gaat dankzij de organisatie Peetjes Droom nu al voor de derde keer voor een groot voetbalfeest. In 2016 werden de wedstrijd van het toenmalig EK voor het eerst uitgezonden op groot scherm, toen nog op het grasveld aan het gemeentehuis. Dat werd een rustige start. Twee jaar geleden verhuisde het voetbaldorp voor het WK dan naar de speelplaats van het Emmaüsinstituut, en dat was een schot in de roos. Alles samen kwamen toen maar liefst 17.250 Aalternaren supporteren voor de Rode Duivels. Dit jaar zal het scherm van 28 vierkante meter groot opnieuw opgesteld worden op de speelplaats van Emmaüs. Met muziek en eetkraampjes wordt daar weer voor een echt volksfeest gezorgd.

Er staan voorlopig drie afspraken in de agenda. Op zaterdag 13 juni om 21 uur speelt België een eerste keer, tegen Rusland. Donderdag 18 juni is er om 18 uur voetbal, met de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Denemarken. Op maandag 22 juni om 21 uur België tegen Finland. “Hopelijk stoten de Rode Duivels door, dan kunnen we ook de volgende matchen zeker op groot scherm laten zien”, zeggen Peter De Poorter en zijn ploeg.