Einde van een tijdperk, na laatste trouw: gemeentehuis Knesselare wordt contactpunt en bibliotheek Nieuwe invulling voor belangrijkste gebouw in deelkern Joeri Seymortier

28 december 2019

16u52 0 Aalter Het gemeentehuis van Knesselare wordt vanaf 3 januari omgevormd tot een contactpunt voor alle inwoners van Knesselare en Ursel. Zaterdag trouwde het allerlaatste koppeltje in het gemeentehuis van Knesselare, en dat is meteen het einde van een tijdperk. Naast het contactpunt, verhuist ook de bibliotheek van Knesselare vanaf 1 april naar het gemeentehuis.

Nu er geen koppeltjes meer kunnen trouwen, wordt voor een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis van Knesselare gekozen. “Onze werkmannen hebben in de inkomhal van het gemeentehuis van Knesselare een contactpunt gemaakt”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Vroeger zag ik hier gordijnen aan het venster, en een rolluik aan het loket. We hebben die gordijnen weggehaald, en het loket helemaal open gemaakt. Een open huis voor iedereen van Knesselare en Ursel.”

Het contactpunt in Knesselare opent op vrijdag 3 januari. Het is open op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur, op woensdag ook van 13.30 tot 17 uur, en op donderdag van 16 tot 19 uur. Gesloten op zaterdag, zondag en maandag. “Ik ben trots op de dynamiek en de uitstraling van ons nieuw contactpunt in Knesselare”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “De diensten zijn letterlijk naar voor gehaald, zodat ons gemeentehuis echt een openbaar gebouw wordt waar iedereen welkom is. Je kan in het contactpunt van Knesselare terecht voor nog altijd zeventig procent van de dienstverlening: van de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart, over een pensioenaanvraag, tot de aankoop van huisvuilzakken.”

Vanaf 1 april wordt het gemeentehuis van Knesselare meer dan enkel een contactpunt. “Dan zal ook de bibliotheek naar hier verhuizen”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “Zowel op de benedenverdieping als in de oude raadzaal zullen rekken vol boeken staan. Ik ben trots dat we dit belangrijk gebouw in het hart van Knesselare blijvend zo’n belangrijke bestemming kunnen geven.”

Voor de verenigingen staat de feestzaal vanaf nu helemaal open. “Elke erkende vereniging zal de feestzaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis nu kunnen aanvragen en gratis kunnen gebruiken”, zegt schepen Kris Ally (CD&V). “Ideaal voor vergaderingen, voor bijeenkomsten of voor pakweg de repetitie van de toneelvereniging.”

Laatste huwelijk

Zaterdag vond het allerlaatste huwelijk plaats in het gemeentehuis van Knesselare. Vanaf 2020 kan er enkel nog in het gemeentehuis van Aalter getrouwd worden, en dat op vrijdag van 13.30 tot 17 uur. Erwin Van Parys en Rita De Brouwer uit Lotenhulle waren het laatste koppeltje dat hun ja-woord in het gemeentehuis van Knesselare gaf. Ze kozen bewust voor het gemeentehuis van Knesselare, omdat daar tot nu ook op zaterdag kon getrouwd worden. “We hebben in 2019 heel wat huwelijken voltrokken”, zegt schepen van Burgerlijke Stand Dirk De Smul (CD&V). “Het ging om 97 koppels in het gemeentehuis van Aalter, en 37 koppels in het gemeentehuis van Knesselare. Vanaf 2020 centraliseren we alles graag op vrijdagmiddag in Aalter.”