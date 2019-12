Eigenaars van verdwenen hond beloven grote beloning voor goede tip: “Zes weken zonder nuttig spoor” Wouter Spillebeen

11 december 2019

18u03 35 Aalter “Mijn zoontje van twee jaar oud vraagt nog elke dag naar zijn beste vriend Luna”, zegt mama Kimberly Verniers uit Aalter nu de hond van het gezin al zes weken verdwenen is. Op 31 oktober werd de jonge golden retriever vermoedelijk in een auto gelokt. Nu hebben de eigenaars een beloning opzijgezet voor de persoon die Luna terug kan bezorgen of die de gouden tip heeft.

Luna is een één jaar oude vrouwelijke golden retriever. Ze woont in de Dobbelaersdreef in Aalter. “Mijn zoon Liano is twee jaar oud en hij doet alles samen met Luna. Ze zijn beste vrienden”, vertelt Kimberly. Maar zes weken geleden verdween de hond ineens. “Ze zat in de tuin die afgesloten is met een hek”, weet Kimberly. “In dat hek zit een poortje naar onze weide waar paarden op staan. Luna liep er regelmatig rond. Als het poortje die dag open stond, kan het zijn dat ze het pad naar de weide genomen heeft.”

Harde bewijzen

In de hoop dat het hen dichter zou brengen bij hun hond, schakelde het gezin een speurhond in. Die volgde het spoor van Luna over de paardenweide naar de Cijnsstraat. Ter hoogte van de Nauterkensstraat houdt het geurspoor plots op. “Daar vermoeden we dat Luna is meegenomen. Misschien werd ze in een auto gelokt, maar daar hebben we nog geen ooggetuigen van gevonden.”

Iemand wil Luna misschien houden als huisdier, of gebruiken om te fokken Kimberly Verniers

Om die getuigen op te trommelen, plaatste Kimberly al verschillende Facebookposts waarvan er enkele tot drieduizend keer gedeeld zijn. “Jammer genoeg hebben we nog geen enkel nuttig spoor”, zegt ze. “Ik vermoed dat er kwaad opzet in het spel is. Iemand wil Luna misschien zelf houden als huisdier, of misschien willen ze haar gebruiken om te fokken.” Ze stapte naar de politie, maar die hebben harde bewijzen nodig dat de hond effectief gestolen is. “Zonder getuigen is het moeilijk om dat te bewijzen.”

Witte streep

“Mijn zoontje beseft nog niet goed wat er gebeurd is, maar hij vraagt zes weken nadat Luna verdween nog altijd elke dag naar haar.” Kimberly heeft er dus veel voor over om Luna terug te vinden. Daarom heeft ze een geldsom beloofd aan de persoon die de hond terug kan bezorgen of die een gouden tip heeft. “Het exacte bedrag willen we op aanraden van de organisatie Lostdogzzz niet bekendmaken, maar het gaat over een grote beloning”, volgens Kimberly.

Luna is herkenbaar aan een witte streep boven haar neus en tussen de ogen. Wie de golden retriever gezien heeft of weet waar ze is, of wie getuige was van de vermoedelijke dognapping in de Cijnsstraat, kan contact opnemen met de eigenaars op het nummer 0496 99 99 70.