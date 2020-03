Eetwinkel Eetalage 7 op 7 open en gratis leveringen aan huis: “Bedreigingen zijn een uitdaging” Joeri Seymortier

24 maart 2020

10u56 0 Aalter Eetwinkel Eetalage in de Brouwerijstraat in Aalter schakelt over op coronaritme. De bekende traiteurzaak is nu zeven dagen op zeven op, en doet ook gratis leveringen aan huis.

Het team van Broes Tavernier, Lien D’hooge en Jeroen Poppe van Eetalage in Aalter past zich in deze coronatijden aan. “We zijn nu elke dag open van 10 tot 20 uur, dus ook op woensdag en zondagnamiddag”, zegt Broes Tavernier. “Mensen kunnen niet meer op restaurant, dus willen wij een alternatief bieden. Qua particulieren zien we nu een grote stijgingen. Aan de andere kant vallen de bedrijven nu wel weg, waardoor we de drukte zeker nog aan kunnen. Voor wie het bijvoorbeeld voor een verjaardag thuis binnen het gezinsverband extra feestelijk wil maken, hebben we ook een uitgebreider menu ’t Vijfde Seizoen dat afgehaald kan worden. We passen ons aan, want we kunnen niet anders. Ook in het ondernemen zijn bedreigingen vaak een uitdaging.”

Eetalage doet tijdens de coronatijd ook gratis leveringen aan huis, in heel groot-Aalter. Wie voor 9.15 uur bestelt, krijgt zijn maaltijd geleverd tussen 11 en 12 uur. Wie voor 14 uur bestelt, mag de chef-aan-huis tussen 16 en 17 uur aan de deur verwachten. “Ook dat altijd op een veilige afstand en volgens elke regel”, klinkt het nog.

Info: www.eetalage.be. Bestellen kan telefonisch op 09/391.96.15 of via info@eetalage.be.