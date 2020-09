Eerste ‘cosmetic clinic’ in Aalter: “Derma Clear Clinic voor huidverbetering en huidverjonging” Joeri Seymortier

18 september 2020

16u11 10 Aalter Aalter krijgt een eerste cosmetic clinic. De ‘Derma Clear Clinic’ komt in een riante villa in de Beekvijverdreef 7 in Aalter, midden het Loveld.

Veronique De Kock is het promogezicht van Derma Clear Clinic en was vrijdag een hele dag in Aalter voor shoots. Op donderdag 24 september gaan de deuren van de ‘clinic’ open. “Wij zijn zeker geen gewoon schoonheidssalon”, zegt zaakvoerder Dimitri Van den Bussche, die na een tussenstop in Komen Eten en wat presentatiewerk een fikse carrièreswitch neemt, en zich laat omringen door drie esthetische artsen en een skinexpert. “Hier moet je zijn voor professionele huidverbetering en huidverjonging. Alles begint met een kennismakingsgesprek en een deskundige huidanalyse. Dan kunnen de dokters zien welke behandeling je hier nodig hebt, en hoe je verder ook thuis je gezicht het best kan verzorgen. Hier wordt niet gesneden. De behandelingen bestaan vooral uit spierontspanners, fillers en andere behandelingen met injecties. Wij doen ook de PDO-draadjeslift voor een liftend effect van de huid. Geen Hollywood-toestanden, maar effectieve behandelingen waarbij we het natuurlijke zo goed mogelijk benaderen.”

Info: www.dermaclearclinic.be.