Eerste Aalterse coronabonnen vandaag in de brievenbussen Joeri Seymortier

08 juli 2020

13u24 0 Aalter Vanaf vandaag (woensdag) kunnen de inwoners van Aalter hun coronabon van 25 euro in de brievenbus vinden.

De gemeente Aalter steunt de inwoners die dit jaar 18 jaar worden en ouder, allemaal met een Aalterbon van 25 euro. Die coronabon kan vanaf nu tot 31 december gebruikt worden bij meer dan 180 handelaars in de gemeente. De gemeente pompt op die manier 600.000 euro in de lokale economie, want de komende maanden zullen die allemaal gebruikt worden in de plaatselijke horeca of bij de plaatselijke middenstand.

De coronabon wordt op naam bedeeld door Bpost. Vandaag (woensdag) werd de eerste regio’s bedeeld, waaronder de buurt van de Brugstraat in Aalter. Op pakweg de Boomgaard, in het centrum van Aalter, bleef de brievenbus vandaag nog leeg, maar daar zal de coronabon donderdag of vrijdag in de bussen zitten.