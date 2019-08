Eerst minuut stilte voor Bjorg… en dan zijn allerlaatste applaus Joeri Seymortier

14 augustus 2019

12u52 0 Aalter Aalter heeft woensdag nog eens afscheid genomen van renner Bjorg Lambrecht. Aan de start van de BinckBank Tour was er een mooi eerbetoon.

Woensdag wordt de rit Aalter-Aalter gereden van de BinckBank Tour. Goed voor een hele dag wielerplezier in de gemeente, maar de dood van Bjorg Lambrecht uit Knesselare hangt als een donkere wolk boven het hele gebeuren. Dinsdag was er al de druk bijgewoonde uitvaart, en woensdag net voor de start van de rit door Aalter, volgde nog een eerbetoon. De ploeggenoten van Lotto Soudal stonden vooraan aan de startmeet. “De koers zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar Aalter sluit Bjorg voor altijd in het hart”, zei minister Pieter De Crem.

Wat volgde was een ingetogen minuut stilte, gevolgd door een applaus dat door merg en been ging. Het allerlaatste applaus voor Bjorg Lambrecht.