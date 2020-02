Eén jaar vertraging: brug over kanaal klaar tegen april, maar voor fietsbrug (voorlopig) geen geld Toegangsweg naar nieuwe brug moet aangelegd worden Joeri Seymortier

14 februari 2020

16u24 0 Aalter De nieuwe brug over het kanaal in Aalter moet tegen april klaar zijn. Dat is ruim een jaar later dan voorzien. De brug zelf is zo goed als klaar, maar de toegangswegen naar de brug moeten nog aangelegd worden. Ondertussen worden vragen gesteld bij de komst van de fietsbrug die naast de nieuwe brug moet komen. Daar is vandaag op geen enkel niveau het nodige budget voor voorzien.

De nieuwe brug tussen het huidige bedrijventerrein Lakeland en het nieuwe bedrijventerrein Woestijne in Aalter, komt van de Waterweg en kost 7 miljoen euro. Bij de start werd gezegd dat de brug tegen de zomer van 2019 klaar zou zijn, maar dat wordt bijna een jaar later. De brug oogt zo goed als klaar, maar verkeer kan er nog niet over. “Er zijn nog afwerkingen nodig aan de balustrade van de brug, en ook de toegangswegen naar de brug moeten nog verder aangelegd worden”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De nieuwe brug wordt de perfecte verbinding tussen ons bestaande industrieterrein en het nieuwe industrieterrein Woestijne. Samen met de E40 en het spoor is het kanaal Gent-Oostende voor Aalter een belangrijke economische troef. Vanaf eind april zal er door deze brug een pak minder zwaar verkeer door Aalter-Brug moeten. Nu rijden alle vrachtwagens van Woestijne nog langs de Urselweg naar de N44. Het wordt dus een pak veiliger en rustiger rond de school van Aalter-Brug.”

Budget fietsbrug

Dat er op de nieuwe brug geen fietsers zullen mogen, heeft al voor pittige discussies gezorgd op de gemeenteraad van Aalter. Er werd altijd gezegd dat er naast de nieuwe brug een aparte fietsbrug zou komen. Dat is veiliger, dan de fietsers naast de zware vrachtwagens over dezelfde brug te laten fietsen. Maar van een fietsbrug is voorlopig geen spoor. Gemeenteraadslid Mieke Schauvliege (Groen) zetelt nu ook in het Vlaams parlement, en stelde vragen aan minister Lydia Peeters. “De gemeente Aalter belooft al jaren dat er een fietsbrug komt, maar dat blijkt fake news”, zegt Mieke Schauvliege. “Er is helemaal nog geen dossier in Brussel. Dat betekent dat er geen budget voorzien is bij de Vlaamse Overheid. Ook de provincie Oost-Vlaanderen plant geen investeringen in een fietsbrug. Ronduit hallucinant. Met zo’n brug maken we kortere fietsverbindingen tussen Ursel en bijvoorbeeld Campina, het station, de middelbare scholen in Aalter, maar ook tussen Aalter en het Drongengoed of het gezellige dorpsplein van Ursel. Die fietsbrug moet er gewoon komen”, zegt Schauvliege.

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste sust: “Die fietsbrug zal er ook komen. We zijn het dossier volop aan het voorbereiden, en willen dat nog dit jaar indienen. Zoiets gaat inderdaad niet van vandaag op morgen. Je moet goede argumentatie hebben, om een dossier binnen te halen. Want er liggen in Vlaanderen al te veel fietsbruggen waar nooit een fietser over komt. Wij willen duidelijk onderbouwen wat onze bedoelingen zijn”, zegt burgemeester Hoste nog.