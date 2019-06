Eddy Planckaert is opnieuw peter van de BinckBank Tour: “De rit Aalter-Aalter wordt een groot wielerfeest” Anthony Statius

06 juni 2019

19u01 4 Aalter Wielerlegende Eddy Planckaert kwam donderdag als peter van de BinckBank Tour naar het gemeentehuis van Aalter. De start en aankomst van de derde rit vinden op woensdag 14 augustus plaats aan het kruispunt Europalaan-Kouter. “De beste ploegen ter wereld worden verwacht voor één groot wielerfeest”, zegt Eddy.

Op maandag 12 augustus gaat de BinckBank Tour 2019 van start en trekt ze zeven dagen lang door België en Nederland. Op woensdag 14 augustus vinden start en finish van de derde rit plaats aan het gemeentehuis van Aalter. Voor wielerlegende en streekgenoot Eddy Planckaert, die opnieuw tot ambassadeur van de BinckBank Tour werd gebombardeerd, is de rit in Aalter extra speciaal.

“De inwoners worden dubbel in de watten gelegd want de renners starten en finishen in Aalter en ondertussen rijden ze nog een aantal ronden door de deelgemeenten”, zegt Eddy. “Aalter wordt die dag het Mekka van het wielrennen en dat maakt mij al ex-inwoner van Poeke extra fier. Alle WorldTour-ploegen worden verwacht en dus zullen ook heel wat wielervedetten van de partij zijn. Voor fans van de koers wordt dit een niet te missen spektakel.”

De gemeente Aalter kreeg donderdag van de organisatie van de BinckBank Tour nog een groene fiets als bedanking voor de samenwerking.