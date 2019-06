Easyspinners van Okinawa Aalter sluiten seizoen af… op de fiets Joeri Seymortier

16u20 0 Aalter De groep Easyspinners van Okinawa in Aalter hebben vrijdag het seizoen afgesloten, en ook dat deden ze sportief: op de fiets.

De Easyspinners kruipen regelmatig samen op de spinningfiets in Okinawa in de Bierweg in Aalter. Het seizoen zit er op, en dat wou de vriendengroep vieren. Normaal doen ze dat met een etentje, maar organisator Guy Stroobandt wou er nu iets anders van maken. “We houden ook ons seizoenfeestje sportief, en hebben een versnaperingstoer met de fiets uitgestippeld”, zegt Stroobandt. “We maken een tocht van 35 kilometer. Onderweg gaan we natuurlijk stoppen voor de nodige bevoorrading. Hapjes en drankjes genoeg.”