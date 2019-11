E40 afrit Aalter: verkeer vanuit Gent maakt nieuwe lus op einde afrit Joeri Seymortier

13 november 2019

15u57 0 Aalter De aannemer van de werken aan het oprittencomplex E40 in Aalter start een nieuwe fase. Voor het verkeer dat vanuit Gent de E40 afrijdt in Aalter, wijzigt de situatie.

De aannemer start deze week met de heraanleg van de Lostraat. Voor het lokaal verkeer blijven de omleiding gelden die nu al tien dagen van kracht zijn. Voor het verkeer dat vanuit de richting Gent de snelweg in Aalter afrijdt, verandert er wel iets. “Wie van de E40 vanuit Gent komt, kan op het einde van de afrit niet meer rechtdoor”, klinkt het bij Wegen en Verkeer. “Dat verkeer kan niet meer rechtstreeks door naar de N44 richting Maldegem of naar de Lostraat richting centrum Aalter. Aan het einde van de snelweg moet je nu linksaf via een nieuw aangelegde weg, onder de E40, zo naar de rotonde aan de Steenweg op Deinze. Van daaruit kan het verkeer dan alle richtingen uit, ook naar de richtingen Tielt, Maldegem en Aalter-centrum.”

De Lostraat vanuit het centrum van Aalter uitrijden richting E40 blijft nog altijd onmogelijk. Omrijden moet nog altijd via Kestelstraat, Processieweg, Molenstraat, Weibroekdreef, Kouter, Europalaan, Brouwerijstraat en Knokkebaan. Tegen uiterlijk 20 december moet die fase van de werken klaar zijn. In het voorjaar van 2020 moeten alle werken aan het afrittencomplex dan afgerond zijn.