E40 Aalter volgende week één nacht dicht voor plaatsen portiek Joeri Seymortier

18 juni 2020

12u18 36 Aalter De E40 in Aalter moet volgende week één nacht dicht in de rijrichting naar Oostende. Er wordt een portiek boven de snelweg geplaatst.

Het nieuwe afrittencomplex in Aalter is in gebruik, maar voor wie niet van de regio is, laat de signalisatie nog te wensen over. In de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 juni wordt daar verandering in gebracht. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal dan een portiek boven de snelweg bouwen, waar nieuwe signalisatieborden op komen.

Om dat te doen moet de snelweg in de richting van Oostende dicht van donderdagavond 25 juni om 22 uur tot vrijdag 26 juni om 6 uur.

Nevele afrijden

De E40 richting Oostende in Aalter gaat volledig dicht. Het verkeer rijdt om via afrit Nevele, en dan via de Biebuyckstraat (N437), Leernesteenweg (N466) en de Steenweg op Deinze (N409) richting Aalter, om daar dan de E40 richting Oostende opnieuw op te rijden.