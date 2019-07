Drongengoed is paradijs voor vleermuizen: negen verschillende soorten geteld Joeri Seymortier

15 juli 2019

13u42 0 Aalter Het landschapspark Drongengoed in Ursel bij Aalter is een paradijs voor vleermuizen. Er zijn liefst negen verschillende soorten geteld.

Op het terrein werden de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen om meer kansen te creëren voor de vleermuizen in het Drongengoedgebied. “Uit onderzoek blijkt dat er in het Drongengoed op zijn minst negen vleermuissoorten voorkomen”, zegt boswachter Hans Vansteenbrugge. “Het gaat om de watervleermuis, franjestaart, grootoorvleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, baardvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger. In het militair domein van Ursel staan enkele oude gebouwtjes, die vroeger gebruikt werden als elektriciteitsgebouwtje. Daar werd met stroomgroepen elektriciteit opgewekt voor het vliegveld. Deze gebouwtjes waren al lang niet meer in gebruik. Daarom werden ze door het Agentschap voor Natuur en Bos in overleg met Defensie ingericht als vleermuisverblijfplaats. Er werden extra planken aan het plafond bevestigd, en ook meer snelbouwstenen waaraan de diertjes zich kunnen vasthechten of in verstoppen. De voormalige bermen rond de gebouwtjes werden vrijgemaakt van begroeiing en de aarde werd tegen de gebouwen geduwd als isolatie. Er kwam ook een nieuwe deur met invlieggat. Zo kregen deze oude constructies een nieuw leven als winterverblijfplaats voor vleermuizen.”

In het Drongengoedbos werd om veiligheidsredenen ook een oude beukendreef afgesloten, omdat er te veel bomen stonden met dode takken, die plots kunnen afbreken. Ook dat zijn ideale verblijfplaatsen voor vleermuizen.