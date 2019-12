Drongengoed dinsdag dicht voor jacht op damherten: keiharde reacties op sociale media Joeri Seymortier

16 december 2019

17u52 1184 Aalter Het Drongengoed in Ursel bij Aalter wordt op dinsdag 17 december in de voormiddag voor iedereen afgesloten. Er wordt een jacht op damherten gehouden.

Sociale media ontploffen van de verontwaardigde reacties, nu bekendraakte dat er op dinsdag 17 december een grote jacht op damherten gehouden wordt in het Drongengoed. Er is een overpopulatie, en daarom heeft het Agentschap Natuur en Bos beslist om samen met jagers en de politie een gecoördineerde jachtactie op te zetten. Heel wat straten rond het Drongengoed worden dinsdagvoormiddag afgezet voor de algemene veiligheid.

Bij het Agentschap Natuur en Bos komt voorlopig geen reactie. Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) is op de hoogte van de actie. “De beslissing wordt genomen door het Agentschap Natuur en Bos, en niet door de gemeente”, zegt burgemeester Hoste. “Wij moeten samen met de politie wel instaan voor de veiligheid. Waarom er dinsdag damherten afgeschoten moeten worden in het Drongengoed? Omdat er blijkbaar te veel zijn, en dat zou slecht zijn voor de natuur. Wij als gemeente hebben in dit dossier niets te zeggen. Wij zorgen alleen voor de veiligheid en sluiten dus straten af, zodat er geen ongelukken gebeuren.”

Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd. Na het kappen van bomen in het Drongengoed is deze actie voor veel natuurliefhebbers een nieuwe kaakslag. Heel wat mensen snappen niet dat zoiets gebeurt, zonder communicatie. “Een schande! Ongehoord! Bijzonder triestig!”, lees je zowat overal. “Nadat ze eerst honderden bomen kappen in het Drongengoed, gaan ze nu ook de dieren afknallen. Dat is een beleid tegen de natuur”, staat er ook e lezen. De mensen van Natuur en Bos zijn overal kop van jut. Hier en daar wordt op sociale media zelfs geopperd dat de afslachting moet gebeuren, om de kersttafels van volgende week gevuld te krijgen.