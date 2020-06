Dronebedrijf ‘We drone it’ uit Aalter: “Vanuit lucht ziet alles er anders uit” Joeri Seymortier

22 juni 2020

11u53 0 Aalter Aalter heeft met ‘We drone it’ een bedrijf dat drones de lucht in stuurt voor filmopnames en fotografie.

Pieter De Crem (CD&V) kondigde eerder al aan dat er een heli- en dronehaven moet komen in het Drongengoed in Ursel. Dat horen ze bij ‘We drone it’ maar al te graag. “Je kan bij ons terecht om drone inspecties en fotogrammetrie uit te voeren. Zowel voor bedrijven, industrie en particulieren”, zegt bestuurder Tim Maes. “Een drone is vaak goedkoper in te zetten dan pakweg hoogtewerkers of een helikopter. Dronebeelden kunnen een andere kijk werpen op een project. Van bovenaf krijg je een ander en beter overzicht. Met zo’n invalshoek kan je efficiënter en kostenbesparend werken. Met de plannen van de gemeente Aalter om een heli- en dronehaven te implementeren in Ursel, weten we dat er wel veel interesse is in de streek in deze branche.”

Je kan het bedrijf ontdekken op www.wedroneit.eu.