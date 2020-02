Drie kilometer bomen weg langs kanaal Gent-Brugge: “Landschappelijke impact groot én slecht voor de natuur” Joeri Seymortier

24 februari 2020

17u04 0 Aalter Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) uit Aalter gaat minister van Openbare Werken Lydia Peeters om uitleg vragen over een kaalkap langs het kanaal Gent-Brugge in Aalter en Beernem.

In opdracht van de Vlaamse Waterweg werden de voorbije weken nagenoeg alle bomen gekapt in twee zones langs het kanaal Gent-Brugge. In Aalter-Brug en Sint-Joris-Beernem werd over een lengte van 2,9 kilometer bijna een volledige kaalkap doorgevoerd. “Zo’n kaalkap is nefast voor zowel de natuur als het landschap langs het kanaal Gent-Brugge”, zegt Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege. “De aanpak van deze massale kapwerken is onaanvaardbaar. Ik zal hierover zowel de Vlaamse Waterweg als minister voor Openbare Werken Lydia Peeters interpelleren.”

Zeldzame vogelsoorten

Het kanaal Gent-Brugge vormt een belangrijk groen lint met heel wat natuurwaarden. Volgens een rapport van het instituut voor Natuur en Bos Onderzoek komen langs het kanaal 47 zeldzame plantensoorten en vier zeldzame vogelsoorten voor. De kapwerken aan het kanaal zijn volgens Schauvliege niet conform de code van goede natuurpraktijk. “Vooral kappen van grote zones in één beurt, is heel schadelijk. Niet alleen is de landschappelijke impact groot. Ook de natuur moet het bekopen. Over een langer traject vinden onder meer broedvogels dan geen geschikt biotoop meer terug”, klinkt het nog.