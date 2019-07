Drie extra ANPR-camera’s in Aalters straatbeeld: Woestijne, Bellemdorpweg en Knokstraat Joeri Seymortier

16 juli 2019

10u15 0 Aalter Naast de ingevoerde trajectcontroles in Aalter, worden nu nog op drie andere plaatsen in Aalter vaste camera’s geplaatst.

Er staan al twaalf ANPR-camera’s voor trajectcontroles in Aalter: aan de Steenweg op Deinze en Heirstraat in Lotenhulle, in de Weibroekdreef in Aalter-centrum, en aan de Wingenestraat en Blekkervijverstraat in Maria-Aalter. Daar komen nu nog drie ANPR-camera’s bij aan de industriezone Woestijne, in de Bellemdorpweg in Bellem en in de Knokstraat in Poeke. Die twee laatste camera’s zullen ook als flitscamera gebruikt worden.

Groen is niet opgezet met het dossier. “Het hele dossier van de ANPR-camera’s is slecht aangepakt van bij de start”, zegt Seppe Santens (Groen). “Het idee werd in de pers gebracht nog voor er over nagedacht werd. De zone dertig in Lotenhulle moest zelfs geschrapt worden. Nergens moet in Aalter binnen de trajectcontrole 30 per uur gereden worden. Dit gaat niet meer om verkeersveiligheid, maar de camera’s zijn Big Brother-machines.”

“We blijven werken om de opgelegde snelheidsregels op de wegen in Aalter te laten respecteren”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Het is nooit goed genoeg, maar we blijven wel stappen vooruit zetten. De nieuwe camera’s kunnen ook ingezet worden voor recherchewerk. Wie kan daar nu tegen zijn? We moeten mensen met slechte bedoelingen toch niet beschermen? Een heel eigenaardige houding van Groen.”