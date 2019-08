Dorp Knesselare dinsdag volledig verkeersvrij voor uitvaart Bjorg Lambrecht Afscheid op 13 augustus om 11 uur in Sint-Willibrorduskerk Joeri Seymortier

08 augustus 2019

16u58 37 Aalter De begrafenis van wielrenner Bjorg Lambrecht (22) wordt gehouden op dinsdag 13 augustus om 11 uur in de Sint-Willibrorduskerk in zijn thuisdorp Knesselare. Er wordt een massa volk verwacht en daarom beslist de gemeente Aalter om het volledige centrum van Knesselare dinsdag zo goed als de hele dag verkeersvrij te maken. Dit weekend kan je Bjorg al een laatste groet brengen in het funerarium.

Hoeveel volk er dinsdag naar Knesselare zal afzakken om een laatste groet te brengen aan Bjorg Lambrecht, kan niemand voorspellen. De top van het wielrennen wordt verwacht, maar ook een pak supporters en sympathisanten zullen aanwezig zijn. Het zou wel eens een ware overrompeling kunnen worden, en daarom neemt de gemeente Aalter drastische maatregelen. De hele dorpskern van Knesselare wordt verkeersvrij gemaakt.

“De uitvaart wordt door de familie georganiseerd, maar als gemeente ondersteunen wij graag en moeten we vooral zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “Van ’s ochtends vroeg gaan we het dorp dan ook afsluiten voor alle verkeer. De vrachtwagens worden in Beernem en Oedelem al omgeleid. Voor het verkeer dat van de Knokkeweg N44 komt, wordt de weg afgesloten ter hoogte van de Poezenhoek. Op ons dorpsplein De Plaats zal niet kunnen geparkeerd worden. Agenten zullen iedereen afleiden naar een grote weide naast het Hemelrijkpark, waar iedereen kan parkeren. Van daar is het 300 meter stappen naar de kerk van Knesselare. We zetten dinsdag heel wat politiemensen in om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. De kerk wordt grotendeels vrijgehouden voor genodigden. Wij zetten een groot scherm op De Plaats, zodat iedereen ook buiten de uitvaart kan volgen.”

Laatste groet

Het is Uitvaartzorg Pieters die de uitvaart zal verzorgen. Iedereen krijgt ook de kans om Bjorg een laatste groet te brengen in het funerarium, in de Kwadamstraat 29 in Knesselare. Dat kan op zaterdag van 13 tot 17 uur en op zondag van 10 tot 13 uur. Dinsdag volgt dan de uitvaart, in de kerk van Knesselare. De crematie en de inzetting van de urne in de urnekelder op het kerkhof van Knesselare, zal in familiekring gebeuren.

Rouwregister

Ondertussen stromen de steunbetuigingen in de rouwregisters voor Bjorg Lambrecht binnen. Woensdag werden de rouwregisters geopend en de eerste dag kwamen al meer dan 250 mensen langs. Ook donderdag was het vooral in het gemeentehuis van Knesselare aanschuiven aan het rouwregister. Opvallend veel wielertoeristen en renners houden er halt. De gemeente besliste dan ook om het gemeentehuis tijdens de middag open te houden, zodat iedereen de kans krijgt om het rouwregister te ondertekenen. Het gemeentehuis van Knesselare blijft op de dag van de begrafenis wel dicht. Het rouwregister daar ondertekenen, kan nog tot maandag 12 augustus om 17 uur.