Doortocht centrum Aalter is open (maar je mag er toch nog niet door) Joeri Seymortier

17 augustus 2019

15u18 3 Aalter De blokkades in het centrum van Aalter zijn weggehaald, maar toch mag je nog niet door het centrum rijden. Er staan nog altijd verbodsborden.

De gemeente Aalter kondigt op haar website en op Facebook aan dat er opnieuw verkeer mogelijk is van de Stationsstraat over de Markt zo richting Lostraat en het Rond Punt. Maar dat is voorbarig, want ter hoogte van de Standaard Boekhandel staan nog altijd verbodsborden. Heel wat wagens rijden toch al door.

“Wekenlang kon je niet door omdat de rijweg versperd was”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Zo lang de verbodsborden er staan, mag je nog niet door. Ook al zijn de wegversperringen weggehaald. Maandag of dinsdag moeten nog enkele laatste borden geplaatst worden, en dan kan het doorgaand verkeer in de richting van het station naar het Rond Punt weer door. Maar nogmaals: zolang de verbodsborden er staan, mag je niet door.”

Verkeersdrempel

Ondertussen wordt in de Lostraat nog gewerkt aan een nieuwe verkeersdrempel, tussen de begrafenisondernemer en Veilige Have. Daardoor mag je de komende weken nog niet in de richting van de Lostraat naar de Markt en Bellemstraat rijden. Dat zal pas vanaf september weer mogen.