Door werken in Bellem: “Omleidingsverkeer in Vaart-Zuid moet trager” Joeri Seymortier

10 juni 2019

11u40 4 Aalter Door de werken in Bellem rijdt er dezer dagen een pak meer verkeer door Vaart-Zuid. Groen wil dat daar trager gereden wordt.

Groen bracht het punt op de gemeenteraad van Aalter. “Door de werken in het centrum van Bellem rijdt er nu een pak meer verkeer door Vaart-Zuid”, zegt gemeenteraadslid Jesse De Meulenaere (Groen). “De maximum toegelaten snelheid in Vaart-Zuid is nog altijd 70 per uur, en dat is met deze drukte echt te veel. Wij vragen de snelheid daar te verlagen tot 50 of zelfs maar 30 kilometer per uur. Dat wordt voor iedereen veiliger, en zeker voor de fietsers die Vaart-Zuid gebruiken.”

De gemeente is niet meteen van plan de maximum snelheid daar te verlagen, maar er komen wel snelheidscontroles. “De politie houdt regelmatig snelheidscontroles op omleidingswegen, en zal dat dus ook in Vaart-Zuid doen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Als iedereen zich al aan de bestaande regels zou houden, zou dat al een groot verschil maken. Sommige chauffeurs denken nog altijd dat de verkeersborden langs de weg er enkel voor de F-16’s staan.”